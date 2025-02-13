لعشاق فيلم "هاري بوتر".. اليكم آخر المعلومات عن الفيلم الجديد

يتطلع الجميع لمعرفة من وقع عليه الاختيار لتجسيد دور البروفيسور "ألباس دمبلدور" في المسلسل التلفزيوني القادم المقتبس عن سلسلة أفلام Harry Potter، خاصة وأنه كان من الشخصيات المحبوبة والمميزة في العمل.

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وفقًا لموقع "ياهو"، يخوض الممثل الأمريكي جون ليثجو (79 عامًا) مفاوضات نهائية للعب دور البروفيسور "ألباس دمبلدور" في المسلسل التلفزيوني، إذ يُقال إنه قريب من التوصل إلى اتفاق لتجسيد دور مدير مدرسة "هوجوورتس" وزعيم جماعة "العنقاء" التي هدفها محاربة الساحر الأسود اللورد فولدمورت.



ورفضت قناة HBO التعليق على الخبر، وجاء في بيان لها: نحن نقدر أن مثل هذه السلسلة البارزة ستجذب الكثير من الشائعات والتكهنات.. وبينما نشق طريقنا عبر مرحلة ما قبل الإنتاج، لن نؤكد التفاصيل إلا عندما ننهي الصفقات.



وفي حال وقع الاختيار على ليثجو للدور، فسيكون النجم الثالث الذي يجسد الشخصية، التي لعبها قبله كلٌّ من الممثلين الراحلين ريتشارد هاريس والسير مايكل جامبون.



ورغم أن شخصية "دامبلدور" تحتاج إلى شخصٍ متمكن من اللكنة البريطانية، إلَّا أن النجم الأمريكي ليثجو أبدع بهذه اللكنة أثناء تجسيده شخصية البريطاني "ونستون تشرشل" في مسلسل The Crown.

تكهنات حول أبطال مسلسل Harry Potter

في وقت سابق، انتشرت التكهنات حول من سيشارك في العمل، فقد قيل إن الممثل البريطاني بابا إسيدو سيؤدي سيد الجرعات "سايب"، فيما قيل إن الممثلتين البريطانيتين شارون هورغان وليزلي مانفيل مرشحتان لدور نائبة مدير المدرسة "مينيرفا ماكجوناجال"، وبريت غولدستين لدور حارس مفاتيح أراضي هوجورتس "روبيوس هاغريد"، والنجم الحائز على جائزة الأوسكار كيليان مورفي لدور "لورد فولديمورت".



أحداث مسلسل Harry Potter



سيقدم المسلسل نظرة جديدة للشخصيات، إذ يغطي كلٌّ منها كتابًا واحدًا من سلسلة Harry Potter للكاتبة ج. ك. رولينغ، ويعتقد أن عرضه سينتهي في أواخر ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، إذ إن كل موسم منه سيعرض بفارق عام واحد من عرض الموسم السابق له.



وقد أوضحت الكاتبة الإنجليزية فرانشيسكا غاردينر أن المسلسل سيتعمق في القصص، كما يشاع أنه سيستكشف قصصًا وشخصيات جديدة، مع تسليط الضوء بشكل أعمق على قصص الشخصيات الرئيسة مثل "هاري بوتر".



وقد وعدت الكاتبة باستكشاف مدرسة هوجورتس أكثر، بما في ذلك الموظفين والمخلوقات السحرية المختلفة فيها.



موعد عرض مسلسل Harry Potter

من المقرر عرض سلسلة Harry Potter على منصة HBO Max، إذ يعتقد أن الموسم الأول منه سيعرض في أواخر عام 2026 أو أوائل عام 2027.