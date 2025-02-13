حكم جديد بحق سعد الصغير في قضية المخدرات

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اصدرت محكمة الجنايات المستأنفة برئاسة المستشار خليل عمر خضر حكماً جديداً بحق الفنان المصري سعد الصغير في قضية المخدرات.قبلت المحكمة استئناف الفنان المصري على الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة 3 سنوات، وتخفيف العقوبة إلى 6 أشهر، في القضية المتهم فيها بحيازة مواد مخدرة ب‍مطار القاهرة الدولي.وعلق محمود ابن سعد الصغير على الحكم، قائلاً: "الحمد لله، كنا واثقين في القضاء، وهو زي ما أنتم شفتوه دلوقتي، الحق ظهر والحمد لله. وجريت عليه بعد تخفيف الحكم وقولت له: أنا قولتلك أنك مظلوم وربنا معاك".وأضاف محمود سعد الصغير: "كنت أروح لوالدي الزيارات باستمرار وهو كان يقول لي: سبها على الله، وكان واثقًا في ربنا لأن عارف أنه مظلوم".