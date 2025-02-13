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فنون ومشاهير
لمناسبة عيد الحب.. مدلي لأجمل اغاني راغب علامة
Lebanon 24
13-02-2025
|
23:00
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طرح النجم راغب علامة، ميدلي جديد بعنوان "شاهد عالحب" بالتزامن مع قرب الاحتفال بعيد الحب عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.
وروج راغب لأغنية "شاهد عالحب" وكتب عبر حسابه على تطبيق "انستغرام":" شاهد عالحب من سنين ولليوم".
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"شاهد عالحب" ميدلي جديد بمناسبة عيد الحب، يتضمن إعادة توزيع ثلاث من أشهر أغانيه الرومانسية، هي قرّب لحدّا، عنجد بحبّك عنجد، وآسف حبيبتي، ليقدّمها بإحساس متجدد وقالب معاصر يليق بأجواء الحب.
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