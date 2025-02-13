عمرو أديب يكشف عن راتبه: أنا مش كريستيانو رونالدو

فجر الإعلامي الشهير عمرو أديب مفاجأة، وكشف عن راتبه السنوي، ساخراً من الأرقام المتداولة حول دخله بالقول "أنا مش كريستيانو رونالدو".



وقال خلال كلمته في القمة العالمية للحكومات في مدينة دبي، اليوم الخميس، "أنا باخد 2.5 مليون دولار (نحو 126 مليون جنيه) في السنة، مش بقول كدا فخرا، ومهنة الإعلامي في العالم العربي ليست سهلة"، مضيفاً "سيبك من اللي يقول 15 مليونا.. أنا مش رونالدو".

كما تابع "ناس كتير تيجي تقول لك بليل وماقولتش كده، طب ما تقول أنت، وريني بتعملها إزاي، أنا نفسي دايما أقول للناس إن الأسعار غالية، أنا أكتر أزمة اتعرضت ليها الفترة اللي فاتت كانت سعر البيض".



ولفت إلى "أن المواطن العادي لا يهتم بحلف شمال الأطلسي، ولكنه يهتم بسعر البيضة وسعر اللحمة، وسعر الأرز، وهذه هي السياسة في مصر".



كذلك قال "إنما بقى تتكلم عن الأحزاب، وعن التمثيل النسبي، أو عن الميم، يا سلام هات الميم والعين واللام وكل الحروف اللي أنت عايزها، إنما عندما تتحدث نتكلم عن أكل العيش، لازم تعلموا أننا نعمل في ظروف، كلنا مش في بلد واحدة".



ويقدم عمرو أديب برنامج "الحكاية" على قناة "أم بي سي مصر"، ويتناول فيه أهم وأكثر الملفات البارزة في مصر والوطن العربي.