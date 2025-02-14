"عيب على سنك".. بسمة بوسيل تشن هجوما عنيفا على إعلامية مصرية بسبب تامر حسني! (صور)

بسخرية لاذعة ردّت الفنانة المغربية بسمة بوسيل على الإعلامية المصرية هالة سرحان التي هاجمت تصريحاتها حيال طليقها النجم تامر حسني.



وعلقت بوسيل عبر خاصية "ستوري إنستغرام"، ردا على تصريحات سرحان، قائلة: "يبدو أن هالة سرحان تعيش أزمة فقدان الأضواء، فقررت العودة إلى الساحة بطريقة رخيصة، بواسطة نشر العنصرية والتحريض مع الأسف"، حسب تعبيرها.



كما أضافت في منشورها: "بعض الإعلاميين يلجأون لطرق وأساليب رخيصة عندما ينطفي نجمهم".



وتابعت بوسيل قائلة: "دعيني أوضح لك شيئا يا هالة، المغرب معروف بتاريخه العريق، وحضاراته الراسخة، وشعبه العظيم الذي صنع أمجادا لا يمكن لأحد إنكارها، خصوصا من أولئك الذين قضوا حياتهم في التطبيل والتملق".



كما وصف المنشور مشوار هالة سرحان الإعلامي بـ"المفبرك"، لافتة النظر إلى أنها ترى أن الإعلامية المصرية قضت سنوات طويلة في تقديم البرامج على حساب فبركة القصص وبيع الوهم، وفق تعبيرها.

وقبل ذلك، كتبت بوسيل رداً على هالة سرحان: "الأستاذة كوبري سرحان عيب على سنك".

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وكانت سرحان غردت في حسابها الرسمي على موقع "إكس": "عيب عليكي. انت بتلعبي مع نجم النجوم حبيب الملايين تامر حسني. وفاكره انك صاحبة الفضيلة والاخلاق الحميدة. وجاية تتكلمي في سمعة ابننا الغالي لا ياشاطرة انت اتجوزتيه وهدفك تتشهري وتاخديه كوبري. كان غيرك اشطر.مجرد فقاعة فرقعت نفسها. وياجبل مايهزك ريح".

عيب عليكي. انت بتلعبي مع نجم النجوم حبيب الملايين تامر حسني. وفاكره انك صاحبة الفضيلة والاخلاق الحميدة. وجاية تتكلمي في سمعة ابننا الغالي لا ياشاطرة انت اتجوزتيه وهدفك تتشهري وتاخديه كوبري. كان غيرك اشطر.مجرد فقاعة فرقعت نفسها. وياجبل مايهزك ريح https://t.co/TdHotWBm5S — Hala Sarhan (@HalaSarhan) February 10, 2025

يُذكر أن بوسيل ذكرت في تصريحات إعلامية أخيراً أن حبها لتامر حسني دمرها وأنها استعادت حريتها بعد الطلاق.



وقالت: "أنا كنت في سن صغيرة أوي والحب أبهرني وعماني وخسرت نفسي، انعدمت ثقتي بنفسي وكنت عايشة بحالة دمار ومنومات هستيرية ومافي حياة، حياتي اتدمرت وكنت بنام ٢٠ ساعة اقعد أعيط ثلاث أيام ورا بعض وأبوي كان يقول لي عايز أشوفك يوم سعيدة".



وتابعت: "أنا خسرت وظلمت نفسي كثيرا، كنت فاهمة أن الحب لازم الست تسمع كلام جوزها في كل شي لدرجة يلغي شخصيتها، وعشت ده بسبب صغر سني وذا أخطر حب ممكن الست تخش فيه لازم تحبي نفسك أول واللي يجي يحبك زي ما أنتي ويزودك مش ينقصك".





