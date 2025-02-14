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فنون ومشاهير

"ليه عبيطلع فريد فيا هيك؟".. بفستان مكشوف سيرين عبد النور تُثير الجدل بإطلالة جريئة بحضور زوجها (فيديو)

Lebanon 24
14-02-2025 | 02:36
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أعلنت شركة "بيروت برودكشن" أمس الخميس انضمام الفنانة سيرين عبد النور والممثل يوسف الخال إلى مسلسل "المشتبه الرابع" الذي سيجمعهما مع النجمة هيفا وهبي في أحد أبرز الأعمال الدرامية المرتقبة في موسم 2025.

وأعربت سيرين عن سعادتها الكبيرة بهذا المشروع، مشيرة إلى أن هذا النوع من الأعمال يتطلب تفكيرًا عميقًا، خاصة في تفاصيل كل حلقة وما تحمله من أحداث مشوقة ومهمة. كما وجهت التحية لهيفا مؤكدة أنها متحمسة للعمل معها، معبرة عن فخرها بمشاركة يوسف الخال، الذي سبق أن تعاونت معه في أعمال فنية حققت نجاحًا كبيرًا.
 
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الا ان الخال لم يتمكن من حضور الحفل، بسبب انشغاله بأمور عائلية تتعلق بصحة والدته، التي تمر بأزمة صحية حاليًا. 

الا ان سيرين لفتت الأنظار بإطلالتها خلال الحفل، حيث ارتدت فستانا قصيرا أسود اللون مكشوفا عند منطقة الصدر، ووضعت فوقه جاكيت من الفرو، وقد أشارت خلال اللقاء ان هذه الملابس الجريئة لا تعتمدها شخصيا ولكنها تظهر الشخصية التي ستؤديها في العمل. 

وانتشر فيديو للحظة وصول سيرين إلى الحفل حيث كان زوجها فريد رحمة يجلس بين الحضور وبدا وكأنه ينظر إليها بطريقة غريبة.
 
 
 
وانهالت تعليقات المتابعين الذين لفتهم نظرة زوجها. ومن بينها: " ليش جوزا عم يطلع فيها بالهطريقة"، " فريد شو وضعو" وغيرها.

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