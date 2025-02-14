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فنون ومشاهير

بعد الاحتجاجات على طريق المطار.. هكذا علّقت إليسا (صورة)

Lebanon 24
14-02-2025 | 04:50
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تعليقا على التحركات التي شهدتها طريق مطار بيروت أمس، عبّرت الفنانة إليسا عن استيائها مما حصل. 

وكتبت إليسا في تغريدة على حسابها في منصة إكس بوقت متأخر ليل الخميس الجمعة، إن الجيش اللبناني كان وسيبقى حامي الوطن والمواطن والمؤسسات".

كما وجهت الشكر للجيش على حماية اللبنانيين، و"الوقوف بوجه المخربين الذين يهددون أمن الوطن". واعتبرت أن قرار وزير الأشغال العامة والنقل بمنع طائرة إيرانية من أن تحط في مطار بيروت قرار شجاعا.
 
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أتى ذلك بعدما قطع عشرات الشبان مساء أمس الخميس مدخل مطار بيروت والطريق الدولية المؤدية إليه بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على إبلاغ السلطات خطوط ماهان الإيرانية بتعذر استقبال رحلتين مجدولتين من طهران، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام ومسؤول في المطار.


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