بعد الاحتجاجات على طريق المطار.. هكذا علّقت إليسا (صورة)

تعليقا على التحركات التي شهدتها طريق مطار بيروت أمس، عبّرت الفنانة إليسا عن استيائها مما حصل.



وكتبت إليسا في تغريدة على حسابها في منصة إكس بوقت متأخر ليل الخميس الجمعة، إن الجيش اللبناني كان وسيبقى حامي الوطن والمواطن والمؤسسات".



كما وجهت الشكر للجيش على حماية اللبنانيين، و"الوقوف بوجه المخربين الذين يهددون أمن الوطن". واعتبرت أن قرار وزير الأشغال العامة والنقل بمنع طائرة إيرانية من أن تحط في مطار بيروت قرار شجاعا.

الجيش اللبناني كان وسيبقى حامي الوطن والمواطن والمؤسسات.. شكراً لكم على حماية اللبنانيين والوقوف بوجه المخربين الذين يهددون أمن الوطن والمواطن، وشكراً لوزير الاشغال العامة والنقل على قراره الشجاع اليوم الذي حمى مطار بيروت - رفيق الحريري. pic.twitter.com/Nk8eybDTU4 — Elissa (@elissakh) February 13, 2025 Advertisement

أتى ذلك بعدما قطع عشرات الشبان مساء أمس الخميس مدخل مطار بيروت والطريق الدولية المؤدية إليه بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على إبلاغ السلطات خطوط ماهان الإيرانية بتعذر استقبال رحلتين مجدولتين من طهران، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام ومسؤول في المطار.





