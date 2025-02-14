ماريتا الحلاني اشتاقت لزوجها كميل في عيد الحبّ هذا.. اليكم صورهما

شاركت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني جمهورها بمناسبة عيد الحبّ مجموعة صور برفقة زوجها كميل أبي خليل عبر حسابها الخاص على "انستغرام" وبديا في غاية السعادة وقد سيطرت الرومانسية على الاجواء.

وعلّقت ماريتا تحت الصور قائلة: "اشتقت لك في عيد الحب هذا". (رصد "لبنان24")