فنان لبناني بتصريح جريء: شكراً إيران

Advertisement

وفي التفاصيل، ألقى الفنان اللبناني كلمة شكر بعد صعوده على المسرح، قائلاً: " شكراً إيران مرشداً وقيادةً وشعباً، على وقفها الدائم إلى جانب الحق والمستضعفين المظلومين في هذا العالم".كما قدم معين شريف موالاً للفنان اللبناني الراحل وديع الصافي، تعبيراً عن حبه لوطنه.