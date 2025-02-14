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فنون ومشاهير

فنان لبناني بتصريح جريء: شكراً إيران

Lebanon 24
14-02-2025 | 12:56
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كرم الفنان اللبناني معين شريف في إيران يوم أمس بحضور مجموعة من المشاهير الإيرانيين والشخصيات العامة.

وفي التفاصيل، ألقى الفنان اللبناني كلمة شكر بعد صعوده على المسرح، قائلاً: " شكراً إيران مرشداً وقيادةً وشعباً، على وقفها الدائم إلى جانب الحق والمستضعفين المظلومين في هذا العالم".
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كما قدم معين شريف موالاً للفنان اللبناني الراحل وديع الصافي، تعبيراً عن حبه لوطنه.
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