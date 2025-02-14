علق لساعات.. ممثل ومقدم لبناني يوثق ما حصل على طريق المطار:"الله يقطع هالليلة على خير" (صورة)

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عاد الممثل ومقدم البرامج وسام حنا مؤخرا إلى لبنان قادما من تركيا بعد انتهاء تصوير المسلسل التركي المعرب "القدر".وصودف وصول وسام إلى مطار بيروت مع قطع محتجين الطريق ما أدى إلى بقائه لساعات عالقا وسط زحمة سير خانقة.ونشر وسام صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابه على انستغرام وثّق فيها ما يجري على الطريق وعلّق عليها قائلا: "الله يقطع هالليلة على خير".