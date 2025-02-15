كانت متواجدة في لبنان.. نجمة سورية تتلقى خبر وفاة والدها خلال التصوير فانهارت بشكل كامل

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توفي الكاتب والممثل السوري هاني السعدي عن عمر 81 عاماً، وذلك بعد صراع طويل مع مرض ألزهايمر.وتلقت النجمة السورية روعة السعدي الخبر الحزين خلال تواجدها في لبنان لاستكمال تصوير مسلسل "السبع" الذي تشارك فيه مع مجموعة من النجوم السوريين من بينهم، باسم ياخور، عبد المنعم عمايري وأمل عرفة، وهو ما استوجب اتخاذ إجراءات خاصة للتعامل مع الوضع والسماح لها بالسفر الى سوريا من أجل العزاء، وذلك بعد انهيارها بشكل كامل في موقع التصوير.وكانت السعدي قد كشفت في لقاء تلفزيوني أن والدها الكاتب هاني السعدي يُعاني من مرض ألزهايمر، ولا يعرفها في بعض الأحيان، ولكنه يتذكّر دائماً والدتها فقط، وهو ما أثر فيها مع بداية مرضه، لكنها مع الوقت اعتادت على الوضع.يُذكر أن مسلسل "السبع" الجديد عبارة عن قصة ملحمية درامية مختلفة، لا يعرف فيها الجبروت حداً، ولا الانتقام يصل الى نهاية، ولا حتى الحب يمنع كرهاً، ضمن أحداث مليئة بالمنعطفات المذهلة والتشويق حين الأخ يصارع أخاه، والحبيبة تقاتل حبيبها.(لها)