Advertisement

فنون ومشاهير

كانت متواجدة في لبنان.. نجمة سورية تتلقى خبر وفاة والدها خلال التصوير فانهارت بشكل كامل

Lebanon 24
15-02-2025 | 00:05
A-
A+
Doc-P-1320704-638751999561447211.jpg
Doc-P-1320704-638751999561447211.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي الكاتب والممثل السوري هاني السعدي عن عمر 81 عاماً، وذلك بعد صراع طويل مع مرض ألزهايمر.

وتلقت النجمة السورية روعة السعدي الخبر الحزين خلال تواجدها في لبنان لاستكمال تصوير مسلسل "السبع" الذي تشارك فيه مع مجموعة من النجوم السوريين من بينهم، باسم ياخور، عبد المنعم عمايري وأمل عرفة، وهو ما استوجب اتخاذ إجراءات خاصة للتعامل مع الوضع والسماح لها بالسفر الى سوريا من أجل العزاء، وذلك بعد انهيارها بشكل كامل في موقع التصوير.
Advertisement

وكانت السعدي قد كشفت في لقاء تلفزيوني أن والدها الكاتب هاني السعدي يُعاني من مرض ألزهايمر، ولا يعرفها في بعض الأحيان، ولكنه يتذكّر دائماً والدتها فقط، وهو ما أثر فيها مع بداية مرضه، لكنها مع الوقت اعتادت على الوضع.

يُذكر أن مسلسل "السبع" الجديد عبارة عن قصة ملحمية درامية مختلفة، لا يعرف فيها الجبروت حداً، ولا الانتقام يصل الى نهاية، ولا حتى الحب يمنع كرهاً، ضمن أحداث مليئة بالمنعطفات المذهلة والتشويق حين الأخ يصارع أخاه، والحبيبة تقاتل حبيبها.(لها)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:59 | 2025-02-15
02:52 | 2025-02-15
02:37 | 2025-02-15
02:17 | 2025-02-15
01:41 | 2025-02-15
01:00 | 2025-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24