تعليقاً على ما حصل على طريق المطار.. إعلامية الـ MTV تسأل: "ليه نايمة الدولة؟" (صورة)

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علّقت الإعلامية في قناة MTV نوال بري على الأحداث التي حصلت مساء أمس الجمعة على طريق المطار والاعتداء على عناصر من قوات اليونيفيل.ونشرت نوال منشورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق "انستغرام" قالت فيه: "الدولة يلي كنا متوقعين تكون حاضرة أكتر بكتير هاليومين كان فيها أقل شي تنظم رحلات للبنانيين العالقين بايران عبر الترانزيت وترجعهن عبيوتهن وتلاقي آلية معينة للسفر من وإلى ايران. meanwhile الدولة كان لازم تكون حاضرة "بقوة" من مبارح لمنع حتى التفكير بالوصول لطريق مطار البلد!!"وأضافت: "صارلهن يومين مع شاحنات زبالة منظمة كمان عم يقطعوا الطريق ويتعرضوا للناس أكتر وحدة تفاءلت بالعهد بعد لليوم ما شفت شي من الوعود "القوية" يلي كلنا ناطرينا.. شو بدها توقفوا هالمهزلة الخطرة؟؟ كنا نقول ما في دولة اليوم للأسف عم نقول ليه نايمة الدولة يلي وعدتنا بأكتر من هيك بكتيرر وما مطلوب منها اليوم الا القليل؟ ".