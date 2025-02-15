تخلى عن شعره الطويل.. النجم التركي الشهير يُفاجئ الجمهور بتغيير شكله أثناء تواجده في مصر (صور)





ويتواجد النجم التركي الذي يحظى بشعبية كبيرة بعد النجاح الكبير الذي حققه في مسلسل "الطائر المبكر" قبل سنوات، في مصر، من أجل تسجيل إعلان تجاري لعلامة تجارية شهيرة هناك.

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ولفت نجم مسلسل "السيد الخطأ" الانظار بوسامته بالشعر القصير واللحية المحددة، وبدا في غاية الأناقة والجمال بملابس ستوية باللون البيج بدرجات متفاوتة مع توب يوداء، وظهر مع أصدقائه وهو يستمتع بجولة سياحية في يومه الأول، حيث التقط العديد من الصور أمام الأهرامات، كما ركب على الخيل، وزار السوق والمطعم. انتشرت صور للنجم التركي جان يامان خلال تواجده في مصر، ولفت الأنظار بإطلالته الجذابة ووسامته الساحرة بعدما تخلى عن شعره الطويل.ويتواجد النجم التركي الذي يحظى بشعبية كبيرة بعد النجاح الكبير الذي حققه في مسلسل "الطائر المبكر" قبل سنوات، في مصر، من أجل تسجيل إعلان تجاري لعلامة تجارية شهيرة هناك.ولفت نجم مسلسل "السيد الخطأ" الانظار بوسامته بالشعر القصير واللحية المحددة، وبدا في غاية الأناقة والجمال بملابس ستوية باللون البيج بدرجات متفاوتة مع توب يوداء، وظهر مع أصدقائه وهو يستمتع بجولة سياحية في يومه الأول، حيث التقط العديد من الصور أمام الأهرامات، كما ركب على الخيل، وزار السوق والمطعم.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع إطلالة يامان الجديدة بعد أن تخلى عن شعره الطويل بالكامل، وانقسمت التعليقات بين من أكد أن الشعر القصير يمنحه جاذبية خاصة ومختلفة عن تلك التي يفعلها الشعر الطويل.



واعتبر بعض متابعيه أنه تغيير شكله قد يكون بسبب تعاقده مع إحدى العلامات التجارية المتخصصة بالأغذية في مصر، ليكون الوجه الإعلاني لها أو لأنه في صدد التحضير لعمل درامي تركي جديد.(لها)



