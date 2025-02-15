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فنون ومشاهير

"شحطوني".. إعلامية لبنانية تكشف سبب تركها الـ LBCI بعد العمل فيها لمدة 13 عاماً

Lebanon 24
15-02-2025 | 02:37
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حلّت الإعلامية نورا خوري ضيفة على برنامج "شو القصة" مع الإعلامية رابعة الزيات.

وكشفت خوري انها لم تترك الـ LBCI بعد العمل فيها لمدة 13 عاما بشكل إرادي إنما الإدارة اتخذت حينها قرار صرفها من العمل وقالت ممازحة : "شحطوني".
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وقالت: "إدارة المحطة بررت الأمر لأسباب إدارية وانها كانت تقوم بخفض النفقات وان معاشي كان مرتفعا، فقلت انني مستعدة للعمل مجانا"، مشيرة إلى انها عملت من دون راتب لنحو سنة.

كما كشفت خوري انها علمت لاحقا بأن شخصية سياسية كانت وراء صرفها من العمل.



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