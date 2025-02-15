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فنون ومشاهير

بفستان أحمر مُثير.. حبيبة تامر حسني السابقة تستفز بسمة بوسيل شاهدوا كيف رقصت على أغنيته (فيديو)

Lebanon 24
15-02-2025 | 03:59
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على أنغام أغنية "بحبك" للفنان المصري تامر حسني، احتفلت البلوغر جليلة المغربية بعيد الحب، الأمر الذي اعتبره بعض المتابعين محاولة جديدة منها لتوجيه رسائل للفنانة بسمة بوسيل طليقة "تامر".

وخرجت جليلة مؤخرا لتشن هجوما كبيرا على بسمة بوسيل بعد ظهور الأخيرة في لقاء تلفزيوني وحديثها عن معاناتها بسبب زواجها من تامر حسني والذي انتهى بالطلاق.

ونشرت جليلة المغربية مقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي على انستغرام وظهرت فيه وهي ترتدي فستانا أحمر قصيرا وتتراقص على أغنية للفنان تامر حسني وعلقت: "Happy valentine’s".
 
 
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وكانت قد أثارت جليلة المغربية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد هجومها على الفنانة المغربية بسمة بوسيل، بعد تصريحاتها عبر وسائل الإعلام، التي أكدت فيها أن حبها لتامر حسني دمرها، مشيرة إلى أنها استعادت حريتها بعد الطلاق.

وجاء رد جليلة المغربية سريعًا، حيث نشرت عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي منشورًا لاذعًا تقول فيه: "هاي الحياة اللي انتي كنتي راح تنتحري عشانها وبسببها، أنا كنت أتمنى أعيشها مع الشخص الوحيد اللي حبيته بحياتي من 13 سنة".

وأضافت:" مهما كانت المشاكل أو الظروف أو الوجع، الواحد ما ينسى عشرة العمر والأيام الحلوة ويكون ناكر للجميل".

وتابعت جليلة قائلة:" نصيحة مهمة خديها أو خليها، اليوم أنا عندي سلام داخلي معك وما بهاجمك، بس عمرنا ما ننزل من قيمة الشخص اللي رفعنا وننسى فضله خصوصًا إذا كان أبوولادك".

واختتمت منشورها بعبارة غامضة قائلة:" بالنسبة لي ولمشاعري ولأحاسيسي أحب أقول كلمة واحدة فقط: هناك تفاصيل لا تحكى إلا لله".

وكانت جليلة قد كشفت في وقت سابق عن علاقتها العاطفية بتامر حسني، وهو ما أثار أزمة بينه وبين بسمة بوسيل، حيث زعمت جليلة أنها عاشت قصة حب معه لمدة 11 عامًا قبل زواجه من بسمة، كما قالت إن علاقتها بتامر لم تنقطع بعد زواجه، مما أثار الجدل وكادت الأزمة تؤدي إلى الطلاق بين تامر وبسمة. (المصري اليوم)



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