15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
-5
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
من خلاف على سيارة إلى السجن.. تفاصيل أزمة مخرج عربي حُكم عليه بالسجن
Lebanon 24
15-02-2025
|
12:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
قضت محكمة مصرية اليوم السبت، بحبس المخرج محمد سامي لمدة شهرين، إثر إدانته بالاعتداء على مدير مركز صيانة سيارات، ما أدى إلى إصابته.
كما وجهت المحكمة للمخرج المصري تهمة السب والقذف، إلى جانب فرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه مصري.
Advertisement
وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل المخرج بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
وكان خلاف قد اندلع بين المخرج محمد سامي ومدير مركز صيانة السيارات، بعدما توجه سامي إلى المركز لتركيب طبقة حماية لسيارته.
وعند عودته لاستلامها بعد أيام، اكتشف وجود خدوش وأتربة تحت طبقة الحماية، مما أثار استياءه، في المقابل، أصر العاملون في المركز على أن الخدوش كانت موجودة منذ البداية، ما أسهم في تصعيد الموقف وتحوله إلى اشتباك بالأيدي بين الطرفين.
وعلى إثر ذلك قدم مدير مركز الصيانة تقريرًا طبيًا يثبت تعرضه للإصابات نتيجة الاعتداء عليه، مما دفع النيابة العامة إلى استدعاء الطرفين لاستكمال التحقيقات، ليتم الحكم على محمد سامي بالحبس لمدة شهرين وبينما غرم مدير مركز الصيانة بـ5 آلاف جنيه مصري عن تهمة السب، إلى جانب إتلاف السيارة. (سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة
"شحطوني".. إعلامية لبنانية تكشف سبب تركها الـ LBCI بعد العمل فيها لمدة 13 عاماً
Lebanon 24
"شحطوني".. إعلامية لبنانية تكشف سبب تركها الـ LBCI بعد العمل فيها لمدة 13 عاماً
02:37 | 2025-02-15
15/02/2025 02:37:26
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها كان وزيرا في عهد الأسد.. شاهدوا كيف احتفلت بطلة مسلسل "القدر" بعيد الحب (فيديو)
Lebanon 24
زوجها كان وزيرا في عهد الأسد.. شاهدوا كيف احتفلت بطلة مسلسل "القدر" بعيد الحب (فيديو)
03:42 | 2025-02-15
15/02/2025 03:42:17
Lebanon 24
Lebanon 24
علق لساعات.. ممثل ومقدم لبناني يوثق ما حصل على طريق المطار:"الله يقطع هالليلة على خير" (صورة)
Lebanon 24
علق لساعات.. ممثل ومقدم لبناني يوثق ما حصل على طريق المطار:"الله يقطع هالليلة على خير" (صورة)
23:26 | 2025-02-14
14/02/2025 11:26:17
Lebanon 24
Lebanon 24
في يوم "الفالنتاين".. هذا ما فعله الممثل السوري داخل منزله (صور)
Lebanon 24
في يوم "الفالنتاين".. هذا ما فعله الممثل السوري داخل منزله (صور)
16:24 | 2025-02-14
14/02/2025 04:24:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها
15:22 | 2025-02-14
14/02/2025 03:22:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
10:30 | 2025-02-15
"مفيش حاجة اسمها ورد".. الإعلامية الشهيرة تثير الجدل مجددًا بنصيحة للرجال (فيديو)
07:34 | 2025-02-15
بعد تصريحات طليقته بسمة بوسيل المثيرة للجدل.. تامر حسني يواجه أزمة جديدة (صورة)
06:02 | 2025-02-15
في يوم "الفلانتين".. الممثلة اللبنانية الشهيرة لأعز الناس: إنت الحب كلو (صورة)
04:44 | 2025-02-15
صورة حميمة لميغان ماركل والأمير هاري تتصدر.. شاهدوا ماذا فعلا في عيد الحب
04:28 | 2025-02-15
زوجها ديبلوماسي أميركي.. هل تذكرون ريتا برصونا بطلة "غنوجة بيا"؟ شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
03:59 | 2025-02-15
بفستان أحمر مُثير.. حبيبة تامر حسني السابقة تستفز بسمة بوسيل شاهدوا كيف رقصت على أغنيته (فيديو)
فيديو
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2025-02-15
15/02/2025 20:32:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لمناسبة عيد الحب.. مدلي لأجمل اغاني راغب علامة
Lebanon 24
لمناسبة عيد الحب.. مدلي لأجمل اغاني راغب علامة
23:00 | 2025-02-13
15/02/2025 20:32:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
Lebanon 24
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
14:00 | 2025-02-10
15/02/2025 20:32:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24