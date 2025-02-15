عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)

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أشادت الفنانة اللبنانية عبير نعمة بموهبة زميليها الفنانين الشامي وماريلين نعمان، معتبرة أن لكل منهما بصمته الفريدة التي تميزها على الساحة الفنية.وقالت عبير إن الإبداع الفني هو ما يُقَيّم حضور الفنان، ويحدد مكانه بين الصف الأول أو الثاني، مشيرة إلى أن الشامي ومارلين نعمان لهما تأثير كبير في هذا المجال.كما تحدثت عبير نعمة عن مشاريعها الفنية المستقبلية، مشيرة إلى أنها لا تمانع في التعاون مع أي فنان ضمن مشروع فني راقٍ، بغض النظر عن الأسماء المشاركة. وأكدت: ما يهمني هو نوعية العمل، وأنا لا أهتم للأسماء بقدر ما يهمني أن يكون المشروع ذا جودة عالية. (فوشيا)