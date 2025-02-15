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فنون ومشاهير

بعد أن انفصل عن حبيبته اللبنانية.. السيلاوي يعلن خِطبته (صور)

Lebanon 24
15-02-2025 | 16:00
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أعلن الفنان الأردني حسام السيلاوي عن خطوبته من ساندرا، في خبر أشعل منصات التواصل الاجتماعي وتلقى تفاعلًا واسعًا من متابعيه.
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وكانت ساندرا قد ظهرت إلى جانبه في كليب "علّمني أعيش"، الذي طرحه على يوتيوب قبل نحو شهر.


وفي وقت سابق، السيلاوي كان قد تحدث عن قصة حب جمعته بفتاة لبنانية من جنوب لبنان، حيث كشف خلال بث مباشر عن الأسباب التي دفعته للبقاء في لبنان رغم الظروف الصعبة، مؤكدًا أن حبه لها كان أحد العوامل الأساسية، إلا أنّه أعلن انفاصله عنها.

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