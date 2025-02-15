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فنون ومشاهير

"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)

Lebanon 24
15-02-2025 | 15:48
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شوقت منصة "شاهد" الجمهور لمسلسل "بالدم"، الذي سيعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل، من خلال طرح أغنية العمل الرسمية "أنا مين"، بصوت الفنانة اللبنانية ماريلين نعمان.

ونشرت المنصة مقطعًا من الأغنية عبر "إنستغرام"، مرفقًا بتعليق: "قويت حالي بحالي، وقسيت على الأيام.. أغنية مسلسل بالدم، أنا مين، يعرض في رمضان."
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أما ماريلين نعمان، فقد عبرت عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل، وكتبت عبر حسابها:
"يا له من شرف أن أكون جزءًا من هذا المشروع، ليس فقط كممثلة ولكن أيضًا كمغنية. شكرًا لشركة 'إيغلز فيلمز' والمنتج جمال سنان على هذه الرحلة الجميلة."

الأغنية، التي طُرحت عبر "يوتيوب"، من كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع تيم، وحصدت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، ما زاد الحماس لمتابعة المسلسل المنتظر في رمضان.

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