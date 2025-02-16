فيديو من الاستديو يوثق.. "سجال" بين سعد رمضان ورابعة الزيات: "أنا ما خنت"

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أطلّت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات في حلقة خاصة بمناسبة عيد الحب من برنامج "مع رابعة" على قناة الجديد، حيث استضافت عددًا من النجوم والشخصيات الفنية والإعلامية، وكان من أبرزهم الفنان سعد رمضان.وخلال فقرة الأسئلة في الحلقة، طرحت رابعة سؤالًا على الحضور بعنوان "من يخون أكثر، الرجل أم المرأة؟"، فكانت الآراء متفاوتة، إلا أن سعد رمضان شدد على أن الرجل يميل للخيانة بدافع الغريزة. وعندها تابعت رابعة سؤالها له قائلة: "وأنت عندما خنت، هل كان ذلك بدافع الغريزة؟"، ليجيب رمضان: "أنا ما خنت".ثم أضافت رابعة: "هل تم خيانتك؟"، ليرد الفنان بشكل فكاهي قائلاً: "أنا سعد رمضان، هل يمكنني أن أتعرض للخيانة؟".