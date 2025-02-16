كشفت الإعلاميّة نورا خوري، أنّها حاولت إنهاء حياتها، وقالت "نورا خوري بس تكون لوحدها بالبيت وجها وج الحيط، نورا خوري أضعف إنسان على وجه الأرض، حدا بيبكي من الهواء، كتير بعيش عذابات الناس".

وأضافت خوري عن السبب الذي دفعها لإنهاء حياتها: "حسيت إنو ما عندي شي أعملو، اليوم إذا مت بكرا أو بعد شهر هي ذاتها".

وعن بقائها على قيد الحياة قالت: "الله ما بدو باني، حتّى الله رفضني".

وأشارت إلى أنّها حاولت الإنتحار لكنّها فشلت، وتابعت: "أخدت كميّة دوا ونمت". (رصد لبنان 24)