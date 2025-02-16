بالفيديو... تصريحات جريئة بين سيرين عبد النور وزوجها عن حياتهما الشخصية

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شاركت الفنانة سيرين عبد النور متابعيها على يوتيوب بلقاء صريح مع زوجها فريد رحمة بمناسبة عيد الحب بعنوان "قرب ليي" عبارة عن أسئلة وأجوبة صريحة ومباشرة بينهما.وبدأت سيرين بسؤال زوجها عن الصفة الموجودة فيها والتي يتمنى أن تكون موجودة بابنتهما تاليا، ليردّ فوراً: "المثابرة وأن تعمل لتكون ناجحة دائماً"، مشيراً الى أنها "تمتلك بعض الحنية بس بفضل ما تكون كثير حنونة خاصة هالأيام، لترد عليه سيرين "بنت بيها".وسألها فريد بعدها كيف تصف علاقتهما في الماضي والحاضر، قالت: "بين الماضي والحاضر الحب المستمر اللي ما لح يخلص ان شالله".ومن بعدها سألته سيرين "إذا فقت فجأة وانا فاقدة الذاكرة، شو الاشيا اللي بتحاول تذكرني اياه حتى اتذكر ردّ مباشرة قديه بحبك".ومن بعدها سألت سيرين زوجها: "اذا كنت قادر تختار ذكرى واحدة لأولادنا ليحفظوها عن طفولتهما معنا؟" لم يتمكن فريد ايجاد الجواب لذلك لكنها ساعدته بحديثها عن ذكرى شراء حصان لابنتهما التي تتدرب على الخيل"، لافتاً الى أنها من الذكريات الجميلة التي تجمعهما بابنته.وسألها بعدها فريد "اذا كان هيدي آخر مرة منشوف بعضنا شو بتقوليلي آخر شي؟ ردّت عليه "أنا ما بقدر اتحمل فكرة اني كون بدونك بفضل انا روح قبلك بس آخر شي بقلك انتبهلي على اولادي وما تخليهم يحتاجوا شي وخليك السند والجبل. انت فيك تتصرف من دوني بس انا ما بقدر اتصرف من دونك".وعن الأمومة، "الأمومة لم تأخذك مني أبداً، لما يكونوا بحاجة لك انت معهم، ولما كبروا شوي صرتي تقسمي وقتك على الجميع". (لها)