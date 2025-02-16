Advertisement

فنون ومشاهير

جورج وأمل كلوني يحتفلان بعيد الحب على طريقتهما

Lebanon 24
16-02-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1321452-638753376906809890.jpg
Doc-P-1321452-638753376906809890.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى الممثل الأميركي جورج كلوني وزوجته المحامية أمل علم الدين بمناسبة عيد الحب في مطعم أربعة نجوم على العشاء في باوند ريدج في نيويورك وسط معلومات عن امكانية سكنهم في أحد بيوت الضيافة القريبة من المطعم والتي يملكها مشاهير منهم ريان رينولدز وبلايك لايفلي وبيل وهيلاري كلينتون.
Advertisement
ويشارك كلوني في مسرحية غنائية في برودواي بعنوان “Good Night and Good Luck" وسوف يستغرق غيابه عن زوجته وأولاده مدة ستة اشهر ما أثار الشكوك بإحتمال إنفصالهما.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
00:33 | 2025-02-17
23:36 | 2025-02-16
14:00 | 2025-02-16
11:20 | 2025-02-16
10:48 | 2025-02-16
10:03 | 2025-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24