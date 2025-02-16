جورج وأمل كلوني يحتفلان بعيد الحب على طريقتهما

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التقى الممثل الأميركي جورج كلوني وزوجته المحامية أمل علم الدين بمناسبة عيد الحب في مطعم أربعة نجوم على العشاء في باوند ريدج في نيويورك وسط معلومات عن امكانية سكنهم في أحد بيوت الضيافة القريبة من المطعم والتي يملكها مشاهير منهم ريان رينولدز وبلايك لايفلي وبيل وهيلاري كلينتون.ويشارك كلوني في مسرحية غنائية في برودواي بعنوان “Good Night and Good Luck" وسوف يستغرق غيابه عن زوجته وأولاده مدة ستة اشهر ما أثار الشكوك بإحتمال إنفصالهما.