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فنون ومشاهير

تُعاني من حالة مرضية في البطن.. نقل نجمة عالمية من أصل لبناني إلى المستشفى وهذا وضعها (صورة)

Lebanon 24
16-02-2025 | 23:36
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قامت نجمة الغناء الكولومبية من أصل لبناني شاكيرا حفلا أمس الأحد في ليما البيرو بعدما دخلت إلى المستشفى بسبب حالة مرضية في البطن، وفق ما أعلنت المغنية.

ونشرت شاكيرا بيانا على حساباتها في "إنستغرام" و"إكس" أمس الأحد بعد الظهر، قالت فيه إنها حاليا في المستشفى وإن الأطباء أبلغوها بأن حالتها لا تسمح لها بتقديم عروض على المسرح.

وقالت: "أنا حزينة جدا لأنني لن أتمكن من الصعود على المسرح اليوم. لقد كنت متحمسة وفي عاطفة شديدة للقاء جمهوري الحبيب في بيرو".
 
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ووصلت المغنية إلى بيرو مساء الجمعة، حيث كان من المقرر أن تقدم حفلين يومي الأحد والاثنين. وكانت بيرو هي المحطة الثانية في جولتها اللاتينية "لاس موخيريس يا نو ليوران" أو "النساء لم تعد تبكي"، بعد ليلتين في البرازيل الأسبوع الماضي.

واستقبلت الجماهير اللاتينية شاكيرا بحرارة، حيث تجمعت الحشود في المطارات لاستقبالها. وقالت على "إنستغرام" يوم السبت: "شكرا لكم على هذا الاستقبال العاطفي، ليما!".
 
 
وفي بيانها، قالت شاكيرا إنها تأمل في التعافي قريبا. وأضافت: "خطتي هي أداء هذا العرض في أقرب وقت ممكن. فريقي والمنظمون يعملون بالفعل على تحديد تاريخ جديد".

وتتواصل جولة شاكيرا عبر دول أميركا اللاتينية قبل أن تتوجه إلى كندا والولايات المتحدة في أيار المقبل لإقامة سلسلة من الحفلات حتى حزيران.(العربية)

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