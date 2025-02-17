أطلت بالحجاب والعباءة السوداء.. فنانة شهيرة تخطف الأنظار في الرياض (صور)

نشرت الفنانة المصرية هنا الزاهد صورا عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" من أحدث جلسة تصوير لها في العاصمة السعودية الرياض.



وظهرت هنا في الصور مرتدية الحجاب والعباءة السوداء، مما أضفى لمسة من الأناقة والغموض على إطلالتها. ولم تكتفِ النجمة بنشر الصور، بل أثارت فضول متابعيها بتلميحها عن عمل فني جديد قريبًا، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

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وحظيت الصور بإعجاب كبير من جمهورها، الذي تفاعل مع الإطلالة الكلاسيكية التي تعكس انسجامها مع البيئة السعودية. وجاءت هذه الجلسة بعد النجاح الكبير الذي حققته هنا الزاهد مؤخرًا عبر مسلسل "إقامة جبرية"، الذي لاقى استحسانًا نقديًا وجماهيريًا.



خلال ظهورها كضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، كشفت هنا الزاهد عن تفاصيل مثيرة حول تجربتها في مسلسل "إقامة جبرية". قالت هنا: "عندما عرض عليّ الدور لأول مرة، شعرت بالخوف والتردد، لكن الكاتب أحمد عادل أقنعني بأن هذا المشروع هو مشروع عمره، ورآني مناسبة تمامًا للدور."



وأضافت: "عندما قرأت السيناريو، شعرت بالفضول مثل أي مشاهد، ووجدت نفسي متحمسة للغاية لتجسيد شخصية 'سلمى'، التي أحببتها منذ البداية." كما كشفت هنا عن مدى استعدادها للدور، حيث استعانت بطبيب نفسي لفهم دوافع الشخصية بشكل أعمق، بالإضافة إلى مشاهدة العديد من الأفلام والمسلسلات المشابهة لإثراء تجربتها.(لها)





