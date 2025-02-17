فضيحة عائلية.. نجم تركي شهير يتهم شقيقه بسرقته!

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نشرت المواقع الإلكترونية التركية ووسائل الإعلام والصحافة أن النحم أوزجان دينيز يقاضي أخيه إيرجان دينيز حيث إتهمه بسرقة 150 مليون ليرة منه، وكان أيرجان قد أنهى شراكته مع شقيقه أوزجان دينيز بطل "البراعم الحمراء " بعد إتهامه لهذه التهمة.رد شقيقهأما أيرجان الذي تحدث للبرنامج التركي الشهير "تعال لنتحدث " عن هذا الخبر قال كم مليون ليرة يمتلكها الشخص الذي يسرق من حسابه 150 مليون ليرة متعجباً من إتهام شقيقه أوزجان دينيز له بالسرقة.أفضل مسلسلوكان مسلسل البراعم الحمراء قد حصل مؤخراً على جائزة "أفضل مسلسل " من جامعة مرمرة ، كما حصل مارت يازغي أوغلو على جائزة أفضل ممثل عن دوره بالعمل .وقد أعلن صناع العمل أنه لا يوجد نية لتقديم موسم جديد منه خلال الفترة القادمة؛ خاصة بعدما أثار الكثير من الجدل بتركيا خلال عرض مواسمه الأول والثاني. (نواعم)