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فنون ومشاهير

بعدما تمنت الارتباط بشاب ملتزم دينيا.. تامر حسني بأول ردّ حاسم على تصريحات طليقته بسمة بوسيل (صور)

Lebanon 24
17-02-2025 | 04:20
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لن تمر تصريحات الفنانة المغربية بسمة بوسيل بسهولة على النجم المصري تامر حسني، الذي لا يزال إلى الآن يلتزم الصمت ويحافظ على هدوئه ويتجاهل الردّ المباشر عما كشفته من معاناتها النفسية والعاطفية خلال فترة زواجهما.
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وفي أول ردّ على تصريحات بسمة التي تمنت فيها الارتباط بشاب ملتزم دينياً ويكون مسلماً حقيقياً، حسب قولها، شارك النجم المصري مع متابعي طليقته تجهيزاته الخاصة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وظهر في الصور مع مصمّمة ديكور تنفّذ ركناً خاصاً في فيلا تامر للصلاة وقراءة القرآن، لينفي بطريقة غير مباشرة اتهام طليقته له بأنه غير ملتزم بالصلاة.
 
 
 
 
 
 
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور بكثافة، وظهر فيها تامر في غاية السعادة وهو يستعرض الزينة والتجهيزات الخاصة في منزله قبل أيام من شهر رمضان، وسط تفاعل كبير من جمهوره الذي أشاد بخطوته الجميلة التي تشجّع محبيه على الصلاة وقراءة القرآن.

وكانت بسمة بوسيل قد قالت في لقاء سابق إنها قد ترتبط مجدّداً ولكن بشرط أن يكون الشاب ملتزم دينياً ويواظب على الصلاة، وليس بالكلام فقط، وهو ما أحدث ضجة كبيرة بين المتابعين الذي انتقدوا كلامها، مؤكدين أن تامر يهتم بالأمور الدينية ويقدّم الكثير من المساعدات من دون الاعلان عنها.(لها)

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