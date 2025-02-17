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فنون ومشاهير
عمرها 24 عاماً.. وفاة نجمة شابة في منزلها!
Lebanon 24
17-02-2025
|
10:18
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عُثر على الممثلة الكورية كيم ساي رون، البالغة من العمر 24 عامًا، ميتة في منزلها بمنطقة سيونغدونغ-غو في سيول، وفقًا لما نقلته صحيفة Korean Herald.
وذكرت التقارير أن صديقًا للممثلة اكتشف جثتها أثناء زيارته لها. وتحقق الشرطة المحلية في ملابسات الوفاة، حيث لم يتم العثور على أي علامات اقتحام أو شبهة جنائية حتى الآن. وقال أحد المسؤولين: "لا توجد أدلة على جريمة قتل، لكن التحقيق لا يزال جارياً".
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بدأت كيم ساي رون مسيرتها الفنية منذ الطفولة عام 2009، واشتهرت بأدوارها في أفلام مثل The Man from Nowhere عام 2010 وThe Neighbor عام 2012.
كما تألقت مؤخرًا في مسلسل Bloodhounds عام 2023، حيث لعبت دورًا رئيسيًا في قصة تدور حول ملاكمين شابين يسعيان لإسقاط مرابٍ يستغل الفقراء.
تعرضت حياتها المهنية لانتكاسة في أيار 2022 بعد تورطها في حادث سير أثناء القيادة تحت تأثير الكحول، حيث اصطدمت بعدة عوائق مما أدى إلى أضرار مادية جسيمة.
وأعقبت الحادثة باعتذار علني مكتوب، عبرت فيه عن ندمها العميق لما حدث، قائلة: "تسببت في أذى لكثير من الأشخاص، وكان يجب أن أتصرف بمسؤولية أكبر". (ارم نيوز)
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