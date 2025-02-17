أول ظهور لفنان شهير بعد غياب طويل.. هل تغير شكله؟

شهدت احتفالية مرور 50 عاما على برنامج "SNL50" Saturday Night Live ظهور النجم العالمي جاك نيكلسون بين الجمهور، حيث قدم صديقه النجم ادم ساندلر، الذي اعتلى المسرح ليعزف ويغني اغنية خاصة بهذه المناسبة، وخلال تقديمه قال ساندلر بحماس: "دعونا نستمع الى جاك يا صغيري! جاك يا صغيري خارج الليلة!"، قبل أن يؤدي تحية غنائية استمرت خمس دقائق بعنوان "Years 50".

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