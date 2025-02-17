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فنون ومشاهير

وقع أثناء التصوير.. نجم شهير يتعرّض لنوبة قلبية بسبب والدته وزوجته تهدّد! (صور)

Lebanon 24
17-02-2025 | 23:28
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يمرّ النجم التركي أوزجان دينيز Özcan Deniz بمرحلة عصيبة في حياته الشخصية والمهنية بعد سلسلة من الخلافات العائلية، فانفصاله عن شقيقه إيركان دينيز الذي كان يدير أعماله العام الماضي ألقى بظلاله على حياته، مما أدى إلى تزايد الضغط النفسي عليه.
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وفي الآونة الأخيرة، أدلت والدة أوزجان، كادريه دينيز، بتصريحات علنية تكشف عن خلافات العائلة، مما زاد من تعقيد الوضع. هذه التصريحات التي نشرتها وسائل الإعلام حول علاقة أوزجان مع أسرته أثرت عليه بشكل كبير، خاصة أنه كان يعاني من الضغوطات العائلية لفترة طويلة.
 
 
 
 
فأثناء تصوير مسلسل "البراعم الحمراء"، لم يتمكن أوزجان من تحمل المزيد من الضغوط النفسية ووقع أثناء التصوير. تم إلغاء التصوير فورًا، وقررت إدارة العمل تعليق جميع الأنشطة بسبب الحالة الصحية لأوزجان. تم نقله بشكل عاجل إلى مستشفى أوكْمَيدانِي ميموريال حيث خضع لعملية قسطرة طارئة.

زوجة أوزجان دينيز، سمر دادغار، لم تتردد في التعبير عن استيائها الشديد من تصرفات عائلة زوجها.

وفي رسالة حادة عبرت عن غضبها، قالت فيها عبر ستوري إنستجرام: "إذا حدث له شيء، سأقلب العالم رأسًا على عقب". وأضافت أنها ستكشف الحقائق حول المكائد التي تعرض لها أوزجان على مدار سنوات، مشيرة إلى أن العدالة ستتحقق قريبًا.
 
 
 
 
 
بعد إجراء القسطرة، مكث أوزجان في المستشفى لفترة قصيرة ثم انتقل للراحة في منزله برفقة زوجته سمر التي لم تتركه طوال هذه الفترة الصعبة، مؤكدة على دعمها الكامل له في مواجهة كل الصعوبات التي مر بها.

من جهتها، الصحفية بيرسين ذكرت أن أوزجان، الذي كان يعاني من ضغوط شديدة لفترة طويلة بسبب الخلافات العائلية (إنفصاله عن أخيه الذي كان مدير أعماله، دخوله في مشاكل مع أمه بسبب الديون)، فكر في الإنسحاب من مسلسل "البراعم الحمراء" في بداية الموسم، حتى لا يضر بالمشروع بسبب الأخبار التي ستصدر.(ET)

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