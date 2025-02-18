Advertisement

فنون ومشاهير

اصطدمت سيارته بسيارة أخرى وفقد الوعي.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع (صورة)

Lebanon 24
18-02-2025 | 00:57
A-
A+
Doc-P-1322093-638754626082474788.jpg
Doc-P-1322093-638754626082474788.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مساء أمس الاثنين، تعرض الفنان المصري محمد نجاتي لحادث سير مروع بسيارته، حيث اصطدم بسيارة أخرى بطريق بور سعيد الصحراوي مما أدى إلى تهشم مقدمتها بالكامل.

وكشف أحد المقربين من النجم المصري، في تصريحات لـ"العربية.نت" أنه تعرض لصدمات بمنطقة الرأس أثناء الحادث مما تسبب في فقدانه الوعي.
Advertisement
 
 
 
ولفت إلى أن هناك عدداً من الأشخاص أوقفوا سياراتهم بالطريق لإنقاذ نجاتي ومساعدته ليستعيد وعيه، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، ومن بعدها وصلت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من المنطقة وهو فاقد للوعي

وأوضح المصدر أنه تم آجراء الاسعافات الاولية له في المستشفى واستفاق بعد فترة، وكذلك أجرى الأطباء بعض الفحوص الطبية والأشعة على منطقة الرأس للتأكد من عدم وجود نزيف داخلي أو ارتجاج بالمخ.

وأكد ان نتائج الصور والفحوصات كانت مطمئنة ولم تحمل أي خطر على صحته، لكن سيظل تحت الملاحظة الطبية الفترة المقبلة.(العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:25 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:48 | 2025-02-18
03:32 | 2025-02-18
03:00 | 2025-02-18
02:45 | 2025-02-18
23:53 | 2025-02-17
23:28 | 2025-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24