حزن في الوسط الفني... وفاة شاعر معروف بعد صراع مع المرض

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توفي الشاعر الغنائي أمل الطائر صباح اليوم، عن عمر ناهز 66 عاماً، بعد صراع مع المرض.وكان الطائر قد تعرض لأزمة صحية شديدة في الأيام الماضية، حيث نقل إلى المستشفى بعد إصابته بجلطات في المخ ومشاكل في الدم.وعمت حالة من الحزن الوسط الفني، إذ نعاه عدد من الفنانين الذين سبق لهم التعاون معه، بعد إعلان الشاعر صلاح عطية خبر وفاته عبر حسابه على فيسبوك. (الامارات 24)