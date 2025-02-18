Advertisement

فنون ومشاهير

حزن في الوسط الفني... وفاة شاعر معروف بعد صراع مع المرض

Lebanon 24
18-02-2025 | 07:48
A-
A+
Doc-P-1322287-638754870677493330.jpg
Doc-P-1322287-638754870677493330.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي الشاعر الغنائي أمل الطائر صباح اليوم، عن عمر ناهز 66 عاماً، بعد صراع مع المرض.

وكان الطائر قد تعرض لأزمة صحية شديدة في الأيام الماضية، حيث نقل إلى المستشفى بعد إصابته بجلطات في المخ ومشاكل في الدم.
Advertisement

وعمت حالة من الحزن الوسط الفني، إذ نعاه عدد من الفنانين الذين سبق لهم التعاون معه، بعد إعلان الشاعر صلاح عطية خبر وفاته عبر حسابه على فيسبوك. (الامارات 24)
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:25 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:20 | 2025-02-18
11:20 | 2025-02-18
10:41 | 2025-02-18
09:38 | 2025-02-18
06:20 | 2025-02-18
04:43 | 2025-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24