نقل فنان شهير إلى المستشفى.. وزوجته تهدد عائلته: سأجعل العالم ينهار فوق رؤوسكم

كشفت الصحافة التركية أن أوزجان دينيز، نجم مسلسل "عروس إسطنبول"، تعرض لأزمة صحية أثناء تصوير دوره في مسلسل "البراعم الحمراء"، مما أدى إلى توقف التصوير واستدعاء الإسعاف.

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وعند نقله إلى المستشفى، تبين أنه أصيب بأزمة قلبية نتيجة الضغوط النفسية الناتجة عن الخلافات العائلية. وقد سمح الأطباء له بمغادرة المستشفى والعودة إلى المنزل مع ضرورة الراحة لفترة طويلة، على أن يعود لاحقًا لتركيب دعامة في القلب.حسب الصحافية التركية بيرسين، بدأ التوتر بين أوزجان وعائلته بعد إنهائه تعاقده مع شقيقه ومدير أعماله السابق إركان دينيز العام الماضي، مما أدى إلى تصاعد الخلافات بينهما. وذكرت الصحافية أيضًا أن أوزجان كان يفكر في الانسحاب من مسلسل "البراعم الحمراء" بسبب الضغوط النفسية التي يعاني منها، وخوفه من التأثير على العمل.بعد تعرض زوجها لأزمة صحية، سارعت سمر دادغار إلى تهديد عائلة زوجها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث كتبت على "إنستغرام": "إذا حدث له شيء، سأجعل العالم ينهار فوق رؤوسكم". وأضافت: "أنا في طريقي إلى المستشفى، لا أستطيع التنفس، وإن أصاب أوزجان أي مكروه، سأحرقكم جميعًا بنار الجحيم".