ستساعده فنانة لبنانية لجذب النجوم.. رامز جلال يفاجئ الجميع باسم برنامجه الرمضاني

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أعلن الفنان رامز جلال عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" عن اسم برنامجه الجديد للمقالب، الذي سيعود من خلاله للمنافسة الرمضانية تحت عنوان "رامز إيلون مصر".ونشر رامز البوستر الرسمي للبرنامج، وعلق عليه قائلاً: "بسم الله توكّلنا على الله، اللّهم صلِّ وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم، وربّنا يتمّمها على خير ويكمّلها بالستر ورمضان كريم وكل سنة وإنتوا طيبين".وفي الأيام الأخيرة، انتشرت التكهنات حول تفاصيل البرنامج، حيث أكدت مصادر صحافية أن رامز اختار الفنانة نوال الزغبي لتكون الستار الذي يساعد في جذب النجوم إلى البرنامج، حيث ستقوم بخداع الضيوف وإيهامهم بأنهم سيكونون أعضاء في لجنة تحكيم. ومن المتوقع أن يتم تصوير المقلب في مدينة الرياض.كما تداولت الأخبار عن قائمة ضيوف برنامج رامز لهذا العام، والتي تضم أسماء مثل: هنا الزاهد، فيفي عبده، زينة، محمود حافظ، المخرج محمد سامي، مصطفى أبوسريع، محمد هنيدي، دونجا، زيزو، بن شرقي، مصطفى غريب، ونور النبوي.وكان رامز جلال قد قدّم في رمضان الماضي برنامج "رامز جاب من الآخر"، الذي شهد مشاركة العديد من النجوم وأثار العديد من الأزمات التي لا تزال مستمرة حتى الآن، أبرزها الأزمة مع الفنانة سمية الخشاب التي رفعت ضده دعوى قضائية لا تزال قيد النظر في المحاكم.