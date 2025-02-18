هبة نور تستعرض رشاقتها في الجيم.. شاهدوا كيف بدت (صور)

تألقت الممثلة السورية هبة نور، في احدث اطلالاتها على الجمهور، عبر حسابها الخاص، وظهرت من داخل الصالة الرياضية، حيث كانت تستعرض رشاقة جسمها في رفع الاثقال.

وقد ارتدت جامبسوت اسود ضيقا من دون اكمام.

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