Advertisement

فنون ومشاهير

هبة نور تستعرض رشاقتها في الجيم.. شاهدوا كيف بدت (صور)

Lebanon 24
18-02-2025 | 11:20
A-
A+
Doc-P-1322355-638754994810915223.jpg
Doc-P-1322355-638754994810915223.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تألقت الممثلة السورية هبة نور، في احدث اطلالاتها على الجمهور، عبر حسابها الخاص، وظهرت من داخل الصالة الرياضية، حيث كانت تستعرض رشاقة جسمها في رفع الاثقال.
وقد ارتدت جامبسوت اسود ضيقا من دون اكمام.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
في يوم "الفلانتين".. الممثلة اللبنانية الشهيرة لأعز الناس: إنت الحب كلو (صورة)
lebanon 24
19/02/2025 02:02:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بغياب زوجها.. هكذا احتفلت الممثلة دانييلا رحمة بعيد الحب (صورة)
lebanon 24
19/02/2025 02:02:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتدت الجاكيت فقط.. الممثلة ومقدمة البرامج اللبنانية بإطلالة جريئة في تركيا بمناسبة عيد الحب (صور)
lebanon 24
19/02/2025 02:02:17 Lebanon 24 Lebanon 24
انهار زوجها ووالدتها في جنازتها.. تشييع الممثلة السورية انجي مراد وطفلها بغياب النجوم السوريين (فيديو)
lebanon 24
19/02/2025 02:02:17 Lebanon 24 Lebanon 24

تألقت

الممثلة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:14 | 2025-02-18
12:20 | 2025-02-18
10:41 | 2025-02-18
09:38 | 2025-02-18
07:48 | 2025-02-18
06:20 | 2025-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24