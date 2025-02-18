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فنون ومشاهير

أحمد الفيشاوي يُحدث ضجة بمشروع مختلف

Lebanon 24
18-02-2025 | 15:14
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أعلن النجم أحمد الفيشاوي عن إطلاق مشروع رقمي يهدف إلى حفظ الأعمال الفنية المصرية وتوثيقها باستخدام أحدث التقنيات المتوافرة لحماية أعمال النجوم.

وشارك النجم المصري فكرته من خلال فيديو نشره على "إنستغرام"، ويظهر فيه عدد من أبرز النجوم المصريين، في مقدّمهم: محمود حميدة، إلهام شاهين، بشرى، لقاء الخميسي، داليا مصطفى، شيري عادل، ومروة عبد المنعم، وغيرهم من النجوم الذين ظهورا وهم يضعون بصماتهم على لوحة إلكترونية، وذلك ضمن المشروع التوثيقي الجديد.
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وأرفق الفنان المصري المقطع المصوّر بتعليق توضيحي كتب فيه: "منصة لتوثيق أعمال الفنانين إلكترونياً من خلال التقنية الحديثة، وذلك لضمان حفظ أعمالهم بطريقة آمنة وسهلة الوصول الى الجمهور والأجيال القادمة". وأضاف: "تُعدّ هذه أهم خطوة نحو الحفاظ على التراث الفني وإتاحته للجميع ومنع طمس الهوية المصرية".
(لها)
 
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