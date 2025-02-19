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فنون ومشاهير

فنان شهير يتعرّض لأزمة صحية مفاجئة.. وإلغاء حفلاته (صورة)

Lebanon 24
19-02-2025 | 01:31
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تعرض الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله لأزمة صحية مفاجئة، منعته من مواكبة التزاماته الفنية الحالية، وفق ما أعلنت شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات".

وأعلنت قناة "روتانا" عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام": "نظراً لتعرض الفنان عبدالمجيد عبدالله لظرف صحي طارئ، فقد تقرر إلغاء كل التزاماته الفنية. نسأل الله أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل".
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وكان من المقرر أن يحيي المطرب الخليجي يوم السبت المقبل فعالية "ليلة الأسفار" احتفالًا بـ "يوم التأسيس السعودي 2025"، بجولة موسيقية مميزة تشمل الأغاني الوطنية والألحان الطربية العذبة، ومجموعة من المقطوعات الكلاسيكية التي تمزج بين الماضي والحاضر.

وستضمّ السلسلة الأولى، نخبة من النجوم من كل أنحاء العالم، مثل النجمة البريطانية دوا ليبا، والنجم الصيني يانغ كون، والنجم الهندي ديلجيت دوسانغ وغيرهم.(لها)

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