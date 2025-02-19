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فنون ومشاهير

ثروته خيالية.. نجمة عالمية على علاقة حب برجل أعمال لبناني (صور)

Lebanon 24
19-02-2025 | 04:33
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يبدو ان النجمة العالمية كاميلا كابيو في علاقة حب مع رجل الاعمال اللبناني هنري شلهوب جونيور وقد ظهرا معاً في سهرة البافتا التي أقيمت في لندن.
 
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وُلِد هنري عام 1986، مما يجعله يبلغ من العمر 38 عامًا وهو أكبر من كاميلا بـ 11 عامًا.هنري عضو في عائلة شلهوب الثرية، التي أسست شركة مجموعة شلهوب ومقرها دبي. تعمل شركة البيع بالتجزئة وتوزيع السلع الفاخرة مع فيرساتشي وجيمي تشو وجاكيموس وغيرها من العلامات التجارية لشركة LVMH. صنفت مجلة فوربس مجموعة شلهوب ضمن أفضل 100 شركة عائلية عربية في عام 2023 وثروتهم تفوق المليارات.
 
 
تضم عائلة هنري الأب ميشال، الذي توفي في عام 2021 وأنشأ شركة العائلة، بالإضافة إلى الأخ باتريك شلهوب، رئيس الشركة، وفقًا لمجلة Business of Fashion. لدى هنري أيضًا أخت تدعى سُريا شلهوب، وهي مصممة أزياء. (الجديد)


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