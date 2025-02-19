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فنون ومشاهير
أثار جدلاً كبيراً... إنتشار مقطع مزيّف لفنان معروف جدّاً
Lebanon 24
19-02-2025
|
05:55
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أثار الفنان المصري أحمد فهمي جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد إعلانه عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد أحد التطبيقات الإلكترونية، وذلك بسبب استخدام صورته في مقطع مزيف، تم إنشاؤه بتقنيات الذكاء الاصطناعي، للترويج للتطبيق دون إذنه.
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وسرعان ما كشف الفنان أن الفيديو المتداول له مفبرك، معتبراً أن هذا النوع من الاستغلال الرقمي يُمثل انتهاكاً صارخاً لحقوقه الشخصية والمهنية، مؤكداً ضرورة تشديد الرقابة على استخدام الذكاء الاصطناعي في الدعاية والإعلانات.
وأثار الفيديو جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث اعتبره المستخدمون دليلاً على خطورة استغلال الذكاء الاصطناعي في حملات ترويجية مضللة. (الامارات 24)
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