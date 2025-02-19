أثار جدلاً كبيراً... إنتشار مقطع مزيّف لفنان معروف جدّاً

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أثار الفنان المصري أحمد فهمي جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد إعلانه عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد أحد التطبيقات الإلكترونية، وذلك بسبب استخدام صورته في مقطع مزيف، تم إنشاؤه بتقنيات الذكاء الاصطناعي، للترويج للتطبيق دون إذنه.وسرعان ما كشف الفنان أن الفيديو المتداول له مفبرك، معتبراً أن هذا النوع من الاستغلال الرقمي يُمثل انتهاكاً صارخاً لحقوقه الشخصية والمهنية، مؤكداً ضرورة تشديد الرقابة على استخدام الذكاء الاصطناعي في الدعاية والإعلانات.