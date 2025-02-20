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فنون ومشاهير

اصطدمت بشاحنة.. مصرع ملكة جمال في حادث مأساوي (صورة)

Lebanon 24
20-02-2025 | 08:03
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توفيت متسابقة ملكة جمال فلوريدا كادانس فريدريكسن، البالغة من العمر 18 عامًا، في حادث مأساوي في مقاطعة سانتا روزا الأميركية. ووفقًا لمجلة "بيبول"، كانت كادانس تقود سيارتها بالقرب من منزلها عندما عبرت خط المنتصف واصطدمت بشاحنة مقطورة، ما أسفر عن وفاتها في مكان الحادث.
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وصفت والدتها، ليزا فريدريكسن، ابنتها بأنها كانت تتمتع بمستقبل مشرق، حيث كانت تخطط للالتحاق بالجامعة والسعي لتحقيق حلمها في أن تصبح طبيبة بيطرية. وقد تم قبول كادانس في تسع جامعات، وحصلت مؤخرًا على منحة دراسية كاملة في جامعة ولاية ميسيسيبي.

دخلت كادانس عالم مسابقات الجمال بعد سنوات من العلاج بسبب إساءة المعاملة في طفولتها. ورغم خجلها في البداية، بدأت في المشاركة بمسابقات الجمال وأحبّت هذا المجال، حيث فازت بلقب ملكة جمال مقاطعة أوكالووسا بعد عدة محاولات.

كان من المعروف عن كادانس طيبتها وكرمها، حيث عملت كمتطوعة في جمعيات خيرية وساهمت في جمع تبرعات تصل إلى 25,000 دولار أميركي. كما أسست منظمة لتقديم الدببة المحشوة والبطانيات للأطفال في دور الرعاية والملاجئ والمستشفيات.

وذكر زملاؤها في مجال مسابقات الجمال أنها كانت قائدة طموحة ولطيفة، تسعى دائمًا لإسعاد الآخرين وترك تأثير إيجابي في حياة من حولها. (ارم نيوز)
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