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فنون ومشاهير

وفاة نجل الفنان المعروف بعد صراع مع المرض.. ووالده ينعاه بحسرة: ارتقى ابني الحبيب والغالي

Lebanon 24
20-02-2025 | 09:07
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توفي نجل الفنان الأردني حابس حسين، أمجد، اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع المرض. 

ونعى الفنان حابس حسين نجله بكلمات مؤثرة عبر حساباته، حيث كتب: "بقلوب يعصرها الحزن والأسى، ارتقى إلى رحمة الله تعالى ابني الحبيب والغالي أمجد بعد صراعه مع مرض عضال لم يمهله طويلاً".
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وسيتم تشييع جثمان الراحل بعد صلاة الظهر اليوم في مسجد الشيخ عايش الحويان بالعاصمة عمان، وستُقبل التعازي في جمعية كفر عانة مقابل معرض الدبابات في المقابلين، ابتداء من اليوم ولمدة ثلاثة أيام بعد صلاة العصر وحتى الساعة العاشرة مساء.
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