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فنون ومشاهير

اتّهمت العاملة المنزليّة... إعلاميّة تتعرّض للسرقة داخل منزلها

Lebanon 24
20-02-2025 | 10:46
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تعرضت الفنانة والإعلامية المصرية ميار الببلاوي للسرقة داخل منزلها في منطقة الهرم، مما دفعها إلى الاستغاثة بالشرطة، واتهام العاملة النيجيرية بارتكاب الجريمة.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغاً من قسم شرطة الهرم، يفيد عن قيام الببلاوي بالإبلاغ عن اختفاء مصوغاتها الذهبية، مشيرةً في أقوالها إلى أنها فوجئت بعدم وجود مقتنياتها الثمينة، مما أثار شكوكها حول الخادمة التي تعمل لديها.
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وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث، والتأكد من صحة الاتهامات الموجهة للعاملة المنزلية، إذ يجري تحليل كاميرات المراقبة في محيط الشقة والاستماع إلى أقوال الشهود. (الامارات 24)
 
 
 
 
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