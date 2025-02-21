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فنون ومشاهير

مرض السرطان تمكن من جسده وانتشر.. أنباء عن نقل الفنان العربي الشهير إلى أميركا للعلاج (صورة)

Lebanon 24
21-02-2025 | 00:30
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انتشر خبر في الساعات الماضية يكشف التطورات الصحية الخطيرة للفنان السعودي عبد المجيد عبد الله.

فقد كشف أحد الناشطين عن سقوط عبد المجيد عبد الله أثناء أدائه البروفات لإحدى حفلاته التي ينوي إحيائها.

وأضاف المتابع، بأنه تم إسعاف الفنان السعودي إلى المستشفى حيث كانت نتيجة الفحوصات صادمة ومحزنة، إذ تبين بأنه مرض السرطان الخبيث قد تمكن من جسده وانتشر، وهو في مراحله الأخيرة حسب تسريبات المقربين منه.
 
 
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وتابع حديثه بأن الموضوع تم التكتم عليه لكنه تسرب للدوائر الخاصة من الفنان، كما أنه سيذهب للعلاج للولايات المتحدة قريباً جدًا.

وكانت قد أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن تعرض الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله لوعكة صحية مفاجئة، أجبرته التوقف عن جميع التزاماته الفنية الحالية.

كما تم ألغاء فعالية "ليلة الأسفار" ضمن احتفالات "يوم التأسيس السعودي 2025"، والتي كان من المقرر أن يحييها الفنان السعودي.(الجديد)

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