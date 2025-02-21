"أيها اللصوص".. إعلامي شهير يشن هجوما عنيفا على ابن بشار الأسد (صورة)

هذا الكُر ابن الكُر الفأر الفار الى موسكو ( ابن بشار الاسد) خرج علينا قبل ايام بفيديو ليخبرنا عن حساباته في منصة أكس وتليغرام. ونحن في الحقيقة نريد ان نعرف حساباتكم في البنوك الأجنبية. أنتم سرقتم ثروات سوريا على مدى نصف قرن أيها اللصوص ووضعتموها في حسابات خارج سوريا. هذا ما… pic.twitter.com/gJ6PfcPC7t — فيصل القاسم (@kasimf) February 19, 2025

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قام الإعلامي السوري فيصل القاسم، بشن هجوم عنيف على حافظ الأسد، نجل الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وذلك بعد احدث ظهور للأخير وما نشره على حسابه عبر منصة "اكس" كاشفا عن تفاصيل ليلة الهروب الى روسيا يوم سقوط نظام الأسد.ونشر القاسم صورة لحافظ بشار الأسد على حسابه عبر اكس، وارفقها بالتعليق التالي: "هذا الكُر ابن الكُر الفأر الفار الى موسكو (ابن بشار الاسد) خرج علينا قبل ايام بفيديو ليخبرنا عن حساباته في منصة أكس وتليغرام. ونحن في الحقيقة نريد ان نعرف حساباتكم في البنوك الأجنبية. أنتم سرقتم ثروات سوريا على مدى نصف قرن أيها اللصوص ووضعتموها في حسابات خارج سوريا. هذا ما نريد ان نعرفه حساباتكم في البنوك وليس حساباكم على منصة أكس".