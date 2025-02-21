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فنون ومشاهير

حبيبة النجم السوري تيم حسن السابقة تظهر الى العلن!

Lebanon 24
21-02-2025 | 02:43
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مع اقتراب انطلاق الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2025، تصدر اسم النجم السوري تيم حسن، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، خصوصا انه يلعب دور البطولة في مسلسل "تحت سابع أرض"، حيث بدأت تتكشف خفايا الشخصيات.
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فقد انتشرت مجموعة اخبار ان الممثلة السورية رنا ريشة انضمت إلى أسرة مسلسل "تحت سابع أرض"، وستقدم ضمن أحداث المسلسل شخصية "كندا"، الحبيبة السابقة لتيم حسن الذي يجسد دور الضابط "موسى".

وبحسب طبيعة الأحداث، يفترق "موسى" عن "كندا"، لأسباب مختلفة ويتجه كل منهما لحياته الخاصة، ليلتقيا لاحقًا وكلًا منهما لديه ذكريات عن الآخر، وتحصل العديد من الأحداث المشوقة في هذا السياق، وهي المرة الأولى التي تجتمع فيها رنا ريشة مع تيم حسن تحت إدارة المخرج سامر البرقاوي. (الجديد)



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