رمت باقة الورود في وجه زوجها غضباً... إعلامية شهيرة تعلن طلاقها في خطوة مفاجئة صدمت متابعيها (فيديو)

أعلنت الإعلامية مهيرة عبد العزيز طلاقها في خطوة مفاجئة صدمت متابعيها، مطلع العام الحالي، بعد زواج دام 15 سنة وأثمر عن ابنتها يسمة البالغة من العمر 9 سنوات.



ونادراً ما كانت مهيرة تتحدث عن زوجها رجل الأعمال اللبناني خالد عز الدين، لكن شبكات التواصل الاجتماعي لا تزال تحتفظ بشيء من الذكريات بينهما.



وكشفت مهيرة للمرة الأولى عن زوجها من خلال فيديو على "إنستغرام" في عام 2015، مع التعليق عليه بالقول: "زوجي خالد أخيراً، من عشا أمس... شكراً هبة دايماً مجمعتنا". وأضافت: "زوجي خالد ودكتور مجد ودكتورة ديما وقصي خولي وباسل خياط وزوجته وأسيل ومفتقدين لولو طبعاً".





وفي مناسبة أخرى في تموزمن عام 2021، نشرت مهيرة على "يوتيوب" فيديو رصد تجهيز خالد مفاجأة رومانسية لطيفة لها بمناسبة ذكرى زواجهما الـ11 في جزيرة "زايا نوراي" في أبو ظبي إذ تم تجهيز فيلا للزوجين وتزيين غرفتهما بالورود والبالونات الملوّنة مع باقة كبيرة من الورود الملوّنة وقالب حلوى حمل تهنئة بالمناسبة، كما تم تزيين حوض الاستحمام بالورود الحمراء، وكُتب على الأرض بالورود اسمها واسم زوجها. وظهرت مهيرة في الفيديو بحالة ذهول وفرح وسعادة من المفاجأة التي لم تكن تتوقعها.



وروت مهيرة عبد العزيز واقعة حصلت مع زوجها بسبب عدم تمكّنه من تذكّر المناسبات الخاصة بهما، قائلةً إنه قبل 3 سنوات نسي تماماً مناسبة عيد زواجهما رغم تلميحاتها له، وأصرّ على الخروج مع أصدقائه فانتظرت وصوله إلى المطعم واتصلت به وقالت له: "كل عام وأنت بخير بمناسبة عيد زواجنا"، ثم أغلقت الهاتف. وهنا عاد الزوج مسرعاً الى المنزل ومعه باقة من الورود فأخذتها ورمتها في سلة المهملات، بينما كانت تجهّز نفسها للسهر مع صديقاتها. (لها)