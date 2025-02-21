لحظات مؤثرة تجمع دنيا بطمة وبناتها بعد خروجها من السجن (فيديو)

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تفاعل كبير مع فيديو دنيا بطمة الذي يوثّق لحظة لقائها ببناتها، غزل وليلى روز، بعد خروجها من السجن. الفيديو، الذي شاركته شقيقتها إيمان بطمة عبر قناتها على “يوتيوب”، أظهر لحظات مؤثرة مختلطة بالدموع والفرح بين دنيا وبناتها، مما أثار تعاطفًا واسعًا من الجمهور.وظهرت دنيا في الفيديو وهي تلتقي بابنتيها وأفراد عائلتها بعد مغادرتها سجن الوداية في مراكش، وسط أجواء مؤثرة. المشهد كان استثنائيًا عندما قامت دنيا بمفاجأة غزل وليلي روز، اللتين لم تستطيعا إخفاء صدمتهما وسعادتهما برؤية والدتهما من جديد.وعلّقت إيمان بطمة على الفيديو الذي حمل عنوان "أول لقاء لدنيا مع غزل و ليلي بعد غيابها" قائلة ما معناه: "بعد غياب طويل ومؤلم، حلّت اللحظة التي طالما حلمت بها دنيا. عندما ظهرت بشكل مفاجئ، بدا وكأن الزمن قد توقف". وأضافت: "اتسعت عينا ابنتيها بصدمة وفرح، وارتسمت على وجهيهما علامات الدهشة والفرح. امتلأت أعينهما بالدموع، وركضتا نحوها بأذرع مفتوحة، متلهفتين لردم الفجوة التي خلّفها البعد".وتابعت قائلة: "لم تكن هناك حاجة للكلمات، فقد تحدّث العناق عن كل الليالي الطوال والدعوات الصامتة، وامتزجت ضحكاتهن بالدموع، لتشكل لحنًا من الشفاء والحب. وفي تلك اللحظة الساحرة، ذاب ألم الفراق، وعادت القلوب لتلتقي من جديد".وكانت دنيا قد غادرت السجن في 31 يناير الماضي، بعد أن قضت عقوبة لمدة 12 شهرًا، على خلفية إدانتها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ*"حمزة مون بيبي"*، والتي وُجهت فيها اتهامات بابتزاز المشاهير والتشهير بهم.ووفقًا لتقارير إعلامية، فقد أكد عدد من الفنانين والمشاهير في المغرب وخارجه أن الحساب الشهير المتورط في القضية تسبب في تدمير حياة الكثيرين.وتنتمي دنيا بطمة إلى عائلة فنية عريقة في المغرب، حيث تألق اسمها في الساحة الفنية العربية بعد مشاركتها في برنامج المواهب "عرب آيدول"، لتصبح واحدة من أبرز الأسماء في عالم الغناء.قضية “حمزة مون بيبي” تعود إلى حساب على تطبيق “سناب شات” كان يستهدف فضح المشاهير ونشر معلومات خاصة عنهم دون موافقتهم. وتم اتهام دنيا وشقيقتها ابتسام بالمشاركة في إدارة هذا الحساب، مما أدى إلى محاكمتهما وإدانتهما بتهم تتعلق بالمساس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم. (ET بالعربية)