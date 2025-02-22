بعد أخبار عن انتشار السرطان في جسده.. هذه تطورات الحالة الصحية للفنان العربي الشهير

عقب إصابته بوعكة صحية فرضت عليه إلغاء التزاماته الفنية كافة، طمأن الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله جمهوره ومحبيه على حالته الصحية.



وقال في منشور على حسابه الرسمي في موقع "إكس": "كل الشكر لجميع من تواصل معي وتمنّى لي الشفاء من الإخوة والأخوات في الوسط الفني والجمهور الوفي، أنا بأتم صحّة وعافية بفضل الله، فترة نقاهة ونعود إن شاء الله، مُمتن لمشاعركم الصادقة".

كل الشكر لجميع من تواصل معي وتمنّى لي الشفاء

من الإخوة والأخوات في الوسط الفني والجمهور الوفي

أنا بأتم صحّة وعافية بفضل الله ، فترة نقاهة ونعود إن شاء الله



مُمتن لمشاعركم الصادقة 🙏🏼❤️ — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) February 21, 2025 Advertisement

وكانت شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" أعلنت عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام" أنه "نظراً لتعرض الفنان عبدالمجيد عبدالله لظرف صحي طارئ، فقد تقرر إلغاء كل التزاماته الفنية. نسأل الله أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل".



وكان من المقرر أن يحيي المطرب الخليجي اليوم السبت فعالية "ليلة الأسفار" احتفالاً بـ "يوم التأسيس السعودي 2025"، بجولة موسيقية مميزة تشمل الأغاني الوطنية والألحان الطربية العذبة، ومجموعة من المقطوعات الكلاسيكية التي تمزج بين الماضي والحاضر.



وكان أحد الناشطين كشف عن سقوط عبد الله أثناء أدائه البروفات لإحدى حفلاته التي ينوي إحيائها.



وأضاف المتابع، بأنه تم إسعاف الفنان السعودي إلى المستشفى حيث كانت نتيجة الفحوصات صادمة ومحزنة، إذ تبين بأنه مرض السرطان الخبيث قد تمكن من جسده وانتشر، وهو في مراحله الأخيرة حسب تسريبات المقربين منه.









