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فنون ومشاهير

شائعات خيانة تطارد النجمين التركيين الشهيرين.. مسلسل "طائر الرفراف" سيتوقف قريبا!

Lebanon 24
22-02-2025 | 04:42
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تتصدر أخبار الثنائي أفرا ساراتش أوغلو ومارت ديمير وسائل التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية التركية، ورغم أن نسب مشاهدة الحلقات تنخفض واحدة تلو الأخرى إلا أن المنتج له رأي آخر.

توتر التصوير
فقد نشرت المواقع الإلكترونية التركية ان التوتر يسيطر على موقع تصوير مسلسل "طائر الرفراف " بعد إنفصال الثنائي مارت ديمير وأفرا ساراتش أوغلو بطلي المسلسل إذ إنتشر أنه رغم إنفصال الثنائي أكثر من مرة منذ بداية علاقتهما والتي بدأت مع بداية تصوير المسلسل، إلا أن هذه المرة مختلفة فيبدو أن خيانة مارت هذه المرة جعلت أمر عودتهما مستحيل كما ذكرت التقارير الصحفية التركية بالساعات الماضية.
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نهاية قريبة
ورغم أن الجهة المنتجة كانت تنوي تقديم 100 حلقة من العمل، إلا ان الصحفية الشهيرة بيرسين ذكرت أن نهاية سلسلة طائر الرفراف باتت قريبة بعد إنخفاض نسب المشاهدة خلال الحلقات الماضية، وقد ذكرت بعض المواقع التركية أن حلقات المسلسل لم يتبق لها سوى 6 حلقات على أن يتوقف عرضه قبل شهر رمضان المبارك .

وبرغم إنخفاض نسب المشاهدة، إلا أن المسلسل تصدر المركز الثاني بقائمة المسلسلات التركية الأكثر حديثًا عبر السوشيال ميديا بعد مسلسل شراب التوت الذي تصدر المركز الأول .(نواعم)

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