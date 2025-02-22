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فنون ومشاهير

جيسي عبدو تنشر فيديو لزوجها المنتج... كان يُطلق النار من مُسدسٍ

Lebanon 24
22-02-2025 | 09:53
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نشرت الممثلة جيسي عبدو فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، لزوجها المنتج مفيد الرفاعي.
 
 
وفي الفيديو، ظهر الرفاعي وهو يُطلق النار من مسدس على هدفٍ، في أحد نوادي الرماية. (رصد لبنان 24)
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جيسي عبدو

مفيد الرفاعي

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