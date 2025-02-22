جيسي عبدو تنشر فيديو لزوجها المنتج... كان يُطلق النار من مُسدسٍ

نشرت الممثلة جيسي عبدو فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، لزوجها المنتج مفيد الرفاعي.

وفي الفيديو، ظهر الرفاعي وهو يُطلق النار من مسدس على هدفٍ، في أحد نوادي الرماية. (رصد لبنان 24)